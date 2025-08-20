Кронпринц Гокон публічно прокоментував скандал навколо свого пасинка Маріуса Хойбі

Кронпринц Гокон та Маріус Хойбі / © Getty Images

У понеділок, 18 серпня, державний прокурор Норвегії офіційно звинуватив Маріуса в 32 злочинах, зокрема в одному зґвалтуванні зі статевим актом і трьох зґвалтуваннях без статевого акту, повідомляють в CBS.

У своєму першому публічному виступі після висунення звинувачень кронпринц Гокон заявив журналістам: «Ми продовжимо виконувати свої обов’язки якнайкраще, як і завжди. Усі, хто бере участь у цій справі, ймовірно, вважають її складною та важкою».

Кронпринцеса Метте-Маріт і кронпринц Гокон / © Associated Press

Адвокат Маріуса також заявив, що його клієнт визнає себе винним у деяких менш тяжких злочинах, але заперечує найбільш серйозні звинувачення. «Він не згоден зі звинуваченнями у зґвалтуванні та домашньому насильстві», — заявив адвокат, повідомляє Reuters.

Маріус — син кронпринцеси Метте-Маріт від її попередніх стосунків, які були до шлюбу з кронпринцем Гоконом. Він ніколи не мав королівського титулу і не посідав місця в лінії спадкування престолу, а 2017 року було оголошено, що він не обійматиме публічну посаду.

Маріус Хойбі та кронпринц Гокон / © Getty Images

У принца Гокона та принцеси Метте-Маріт також є двоє спільних дітей — 21-річна принцеса Інгрід Олександра та 19-річний принц Сверре Магнус, які посідають друге та третє місце у черзі на престол.