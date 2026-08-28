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Кронпринц Гокон став новим королем Норвегії
У зв'язку зі смертю короля Норвегії Гаральда V новим монархом став його син і наступник – кронпринц Гокон.
Гокон - єдиний син короля Норвегії Гаральда V та його дружини королеви Соні.
Він представляє четверте покоління нинішньої норвезької королівської родини із дому Глюксбургів. Народився Гокон 20 липня 1973 року. Новий монарх є військово-морським офіцером і найвищим військовим посадовцем у норвезьких збройних силах.
Він має ступінь бакалавра в галузі політології Каліфорнійського університету в Берклі, а також ступінь магістра в галузі досліджень розвитку Лондонської школи економіки.
Одружений Гокон з кронпринцесою Метте-Маріт, яка тепер автоматично стає королевою-консортом. Вони мають двох дітей – принцесу Інгрід Олександра, вона стає кронпринцесою, а також принца Сверре Магнуса.
Королівська родина Норвегії підтвердила, що Гокон номитиме ім'я - король Гокон VIII.