Кронпринц Гокон став новим королем Норвегії

Король Гокон / © Getty Images

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Гокон - єдиний син короля Норвегії Гаральда V та його дружини королеви Соні.

Він представляє четверте покоління нинішньої норвезької королівської родини із дому Глюксбургів. Народився Гокон 20 липня 1973 року. Новий монарх є військово-морським офіцером і найвищим військовим посадовцем у норвезьких збройних силах.

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Король Гокон / © Getty Images

Він має ступінь бакалавра в галузі політології Каліфорнійського університету в Берклі, а також ступінь магістра в галузі досліджень розвитку Лондонської школи економіки.

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Одружений Гокон з кронпринцесою Метте-Маріт, яка тепер автоматично стає королевою-консортом. Вони мають двох дітей – принцесу Інгрід Олександра, вона стає кронпринцесою, а також принца Сверре Магнуса.

Король Гокон та королева Метте-Маріт / © Getty Images

Королівська родина Норвегії підтвердила, що Гокон номитиме ім'я - король Гокон VIII.

Король Гаральд V помер 28 серпня / © Getty Images

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