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Кронпринц Гокон святкує день народження: норвезький королівський Дім поділився новим фото майбутнього монарха
У норвезькій королівській родині сьогодні свято, день народження святкує спадковий принц Гокон.
Королівський двір поділився новим фото кронпринца, якому в майбутньому належить стати новим королем Норвегії.
«Вітаємо Його Королівську Високість спадкового принца Гокона з 53-річчям! 🎂🥳», — йдеться у підписі до знімку, яким поділився королівський двір.
На портретному фото кронпринц зображений у темно-синьому костюмі та білій сорочці, а у нього на шиї синя краватка у смужку. Він усміхається, позуючи перед камерою.
Нагадаємо, нещодавно Гокон вперше публічно прокоментував стан здоров’я його дружини кронпринцеси Метте-Маріт, якою зробили пересадку легень.