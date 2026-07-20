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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
1 хв

Кронпринц Гокон святкує день народження: норвезький королівський Дім поділився новим фото майбутнього монарха

У норвезькій королівській родині сьогодні свято, день народження святкує спадковий принц Гокон.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кронпринц Гокон

Кронпринц Гокон / © Getty Images

Королівський двір поділився новим фото кронпринца, якому в майбутньому належить стати новим королем Норвегії.

«Вітаємо Його Королівську Високість спадкового принца Гокона з 53-річчям! 🎂🥳», — йдеться у підписі до знімку, яким поділився королівський двір.

На портретному фото кронпринц зображений у темно-синьому костюмі та білій сорочці, а у нього на шиї синя краватка у смужку. Він усміхається, позуючи перед камерою.

Нагадаємо, нещодавно Гокон вперше публічно прокоментував стан здоров’я його дружини кронпринцеси Метте-Маріт, якою зробили пересадку легень.

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
118
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