Кронпринц Хусейн поділився милим сімейним фото з дружиною принцесою Раджвою та дочкою Іман на честь свята
Йорданська принцеса Раджва святкує сьогодні 32-й день народження.
Принцеса Раджва стала дружиною спадкового принца Йорданії у червні 2023 року, а через рік у пари народилася дочка – принцеса Іман.
Сьогодні кронпринц Хусейн опублікував у своєму блогу в Instagram фото дівчаток, вітаючи кохану дружину з днем народження. Він написав:
«Кожен день з тобою — благословення. З днем народження, моя кохана дружино!».
На знімку Раджва та Хусейн тримають на руках півторарічну принцесу Іман, одягнену в білу сукню, а тато цілує дочку в щоку. Принцеса Раджва одягнена у світлу сукню-сорочку, її волосся красиво заплетене в косу, а у вухах золоті сережки з перлинними підвісками.
