Кронпринцеса Інгрід Олександра: чому її називають "рятівною силою" норвезької монархії

Кронпринцеса Інгрід Олександра / © Associated Press

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Нещодавно принцеса Інгрід Олександра набула нової історичної ролі спадкоємиці норвезького престолу. 22-річна спадкова принцеса приєдналася до короля Гокона VIII, коли він у вівторок офіційно склав присягу на вірність Конституції Норвегії перед Стортингом, парламентом країни.

Кронпринцеса Інгрід Олександра / © Associated Press

Церемонія присяги відбулася через чотири дні після смерті батька Гокона, короля Гаральда V, у віці 89 років, що автоматично зробило його сина новим монархом.

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Король Гокон VIII / © Getty Images

Але поки король складав присягу, Інгрід Олександра також відзначила важливий момент у своєму житті, представивши письмову заяву, в якій зобов'язується дотримуватися Конституції та законів, якщо їй колись доведеться правити замість свого батька.

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Ця заява означає, що вона може виконувати обов'язки регента, коли її батько перебуває в поїздці, не може виконувати свої обов'язки або з інших причин недоступний.

Принцесу Інгрід часто називають «рятувальною силою» монархії, яка переживає кризу, — після того, як з'ясувалися зв'язки її матері королеви Метте-Маріт з Джеффрі Епштейном, а її зведений брат Маріус Хойбі був засуджений за двома пунктами звинувачення у зґвалтуванні, пише Daily Mail.

Королева Метте-Маріт / © Getty Images

Крім того, через проблеми зі здоров'ям у старших жінок норвезької королівської родини, монархія зіткнулася з критичною нестачею членів, які працюють. У результаті країна тепер розраховує на Інгрід Олександру як лідера норвезької монархії.

Нова посада кронпринцеси має значення для держави. Вона перша норвезька спадкоємиця в сучасній королівській історії, яка досягла повноліття, коли її батько став монархом.

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Кронпринцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

І її батько, і дід були молодші 18 років, коли вперше стали першими в черзі на престол після того, як їхні батьки стали королями, а це означало, що вони повинні були скласти присягу пізніше, коли їм виповнилося 18 років.

Інгрід Олександра також стала першим членом норвезької королівської родини, на якого безпосередньо вплинули зміни до закону про гендерне престолонаслідування 1990 року. В результаті реформи було запроваджено абсолютне первородство, тобто спадкоємцем стає старша дитина, незалежно від того хлопчик це чи дівчинка. В результаті Інгрід випередила свого молодшого брата, 20-річного принца Сверре Магнуса, у черзі на престол.

Сверре Магнус та Інгрід Олександра / © Getty Images

Якщо Інгрід Олександра зрештою стане королевою, вона буде першою жінкою-монархом Норвегії, що править за понад 600 років. Останньою жінкою-правителькою країни була королева Маргарита, яка правила від 1388 до 1412 рік.

І юна спадкова принцеса вже стає частиною команди нового покоління спадкоємиць жіночої статі по всій Європі.

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