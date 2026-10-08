Кронпринцеса Інгрід Олександра готується знову залишити Норвегію

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

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Кронпринцеса Інгрід Олександра повертається до Австралії. 22-річна спадкоємиця норвезького престолу відновить навчання там наступного року. Норвезький королівський двір підтвердив повернення кронпринцеси в оновленій інформації від 7 жовтня щодо планів королівської сім’ї після періоду жалоби за королем Гаральдом V, який закінчується завтра, 9 жовтня.

«Її Королівська Високість кронпринцеса Інгрід Олександра продовжить приділяти першочергову увагу навчанню і братиме участь у деяких офіційних заходах до повернення до Австралії для початку навчання у лютому», — йдеться у заяві Королівського двору.

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Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Нагадаємо, донька короля Норвегії Гокона VIII та королеви Метте-Маріт розпочала навчання у Сіднейському університеті, де отримає ступінь бакалавра соціальних наук зі спеціалізацією у міжнародних відносинах і політичній економіці.

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Принцеса Інгрід Олександра в Австралії / © Instagram норвезької королівської родини

Після прибуття до Австралії минулого року спадкова принцеса сказала: «Я з нетерпінням чекаю на початок навчання в Сіднейському університеті. Навчання буде захопливим, і я сподіваюся отримати нові знання як про європейські, так і про міжнародні справи. Я впевнена, що багато чого навчуся».

Цей осінній семестр Інгрід Олександра навчається за програмою обміну в Осло, тому що повернулася додому влітку, коли її матері королеві Метте-Маріт належало перенести операцію з пересадки легень. Взимку кронпринцеса планує повернутися до Австралії.

Королева Метте-Марті / © Getty Images

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