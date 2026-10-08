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Кронпринцеса Інгрід Олександра готується знову залишити Норвегію
Норвезький королівський двір поділився оновленою інформацією про плани майбутньої королеви на 2027 рік та її порядок денний після завершення жалобного періоду за її дідусем королем Гаральдом V.
Кронпринцеса Інгрід Олександра повертається до Австралії. 22-річна спадкоємиця норвезького престолу відновить навчання там наступного року. Норвезький королівський двір підтвердив повернення кронпринцеси в оновленій інформації від 7 жовтня щодо планів королівської сім’ї після періоду жалоби за королем Гаральдом V, який закінчується завтра, 9 жовтня.
«Її Королівська Високість кронпринцеса Інгрід Олександра продовжить приділяти першочергову увагу навчанню і братиме участь у деяких офіційних заходах до повернення до Австралії для початку навчання у лютому», — йдеться у заяві Королівського двору.
Нагадаємо, донька короля Норвегії Гокона VIII та королеви Метте-Маріт розпочала навчання у Сіднейському університеті, де отримає ступінь бакалавра соціальних наук зі спеціалізацією у міжнародних відносинах і політичній економіці.
Після прибуття до Австралії минулого року спадкова принцеса сказала: «Я з нетерпінням чекаю на початок навчання в Сіднейському університеті. Навчання буде захопливим, і я сподіваюся отримати нові знання як про європейські, так і про міжнародні справи. Я впевнена, що багато чого навчуся».
Цей осінній семестр Інгрід Олександра навчається за програмою обміну в Осло, тому що повернулася додому влітку, коли її матері королеві Метте-Маріт належало перенести операцію з пересадки легень. Взимку кронпринцеса планує повернутися до Австралії.