Кронпринцеса Метте-Маріт та її чоловік Гокон були заскочені біля лікарні в Осло

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / © Getty Images

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Через два місяці після пересадки легень у лікарні Осло принцеса Метте-Маріт знову з'явилася на публіці дорогою до Університетської лікарні Осло, найбільшої в країні, де їй і було проведено операцію.

Однак цей візит не був пов'язаний з її здоров'ям, а був присвячений свекру, королю Гаральду V, якого довелося повторно госпіталізувати, цього разу через гемолітичну анемію захворювання крові.

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Кронпринцеса Метте-Маріт і кронпринц Гокон / © Getty Images

«Останніми тижнями король проходив лікування кортизоном від гемолітичної анемії, захворювання крові. Це призвело до затримки рідини, яка вимагала госпіталізації. Король перебуватиме на лікарняному протягом двох тижнів. Його Королівська Високість спадковий принц виконуватиме обов'язки регента в цей період. Ми обговоримо вплив цього на офіційний порядок денний Королівського двору пізніше», — йдеться у заяві, опублікованій королівською сім'єю.

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Король Гаральд V / © Getty Images

Після того, як новина стала відома, спадкоємець і принцеса переїхали з палацу Скаугум, який останніми місяцями став притулком Метте-Маріт під час її складного періоду відновлення. Принцеса майже два місяці перебувала в ізоляції, і її громадські появи були дуже рідкісними. Одне з останніх опублікованих зображень було розміщено норвезькою королівською сім’жю з нагоди матчу національної збірної проти Бразилії на чемпіонаті світу.

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