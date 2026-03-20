Кронпринцеса Метте-Маріт у відвертому телеінтерв’ю розповіла про свій зв’язок з Епштейном

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Принцеса вирішила вийти з тіні і набралася сміливості відповісти на запитання про те, що її пов’язувало з покійним педофілом Джеффрі Епштейном.

«Звичайно, я хотіла б ніколи з ним не зустрічатися», — каже кронпринцеса Метте-Маріт в інтерв’ю телеканалу. «Мене обдурили та маніпулювали мною. Не шкодуйте мене. Але мені важливо уточнити, що в цій ситуації я ні в чому не винна. Справедливості заслуговують всі жертви, які зазнали грубих зловживань», — сказала кронпринцеса і кілька разів розплакалася під час інтерв’ю.

Кронпринцеса Метте-Маріт і кронприну Гокон / © Associated Press

Минуло вже сім тижнів від того часу, як світ дізнався про дружбу кронпринцеси з Епштейном. На запитання, чому знадобилося аж сім тижнів, щоб кронпринцеса дала коментар, вона сказала: «Сім’я опинилася у дуже складній ситуації. Для нас головне — добробут сім’ї. Я мати молодої людини, яка опинилась у дуже складній ситуації. Крім того, моє здоров’я потребує багато відпочинку. І воно погіршилося ще більше», — прокоментувала Метте-Маріт, пише seher.no. Нагадаємо, кронпринцеса страждає на легеневий фіброз і розглядається можливість операції з пересадки легень для принцеси.

На запитання про те, як би вона охарактеризувала стосунки та тон контактів з Епштейном, Метте-Маріт відповіла:

«Це були дружні стосунки. Він був перш за все другом мого друга. Якщо ваше запитання полягало в тому, чи ці відносини мали інший характер, то відповідь — ні. Багато хто сприйняв тон електронних листів як інтимний. Я так не вважаю. Мені це більше нагадує доброзичливий тон».

Кронпринцеса стверджує, що ніколи не бачила нічого протизаконного.

«В останній день нашого перебування в Палм-Біч він поставив мене в ситуацію, яка настільки дезорієнтувала мене, що я зателефонувала Гокону. Після цього я ще якийсь час з ним спілкувалася. Думаю це тому, що він був таким маніпулятором. Він використав той факт, що у нас був спільний друг, моя наївність… Я люблю вірити в найкраще в людях. Я не знала, що він сексуальний злочинець».

Спадковий принц Гокон знав, що його дружина спілкується з Епштейном. Під час інтерв’ю він сказав, що знав про їхню зустріч у Сполучених Штатах та Норвегії.

«Він був тут. Кронпринцеса показала йому парк Фрогнер. Це не було для нас таємницею. Я також чув, що вона перестала довіряти Епштейну і дійшла висновку, що він не бажає їй добра», — сказав Гокон.

Метте-Маріт каже, що сама вирішила припинити контакти з Епштейном.

«Бо я зрозуміла, що він погана людина. Це призвело до того, що я припинила з ним будь-яке спілкування. Листування між друзями електронною поштою — це особиста справа, але тепер це спілкування стало надбанням громадськості».

Через кілька годин після оприлюднення мільйонів файлів Епштейна, кронпринцеса зробила публічну заяву та перепросила перед королем Гаральдом V та королевою Сонею, а також норвезьким народом.