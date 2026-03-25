ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
215
Час на прочитання
1 хв

Кронпринцеса Метте-Маріт вийшла в світ у вбранні від Dior майже за 10 тисяч доларів

Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт несподівано з’явилася на церемонії привітання королеви Матильди та короля Філіпа під час державного візиту монаршого подружжя до Норвегії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / © Getty Images

52-річна Метте-Маріт разом зі своїм чоловіком, спадковим принцом Гоконом, свекром, королем Гаральдом V, і свекрухою, королевою Сонею, вітали короля Бельгії Філіпа та королеву Матильду на початку їхнього офіційного візиту.

Це був перший офіційний королівський захід Метте-Маріт майже за два місяці, і її присутність стала несподіванкою, оскільки раніше повідомлялося, що вона не приєднається до заходу через стан здоров’я.

Кронпринцеса обрала для виходу чорний короткий жакет від Dior, вартістю 5000 доларів, а також спідницю середньої довжини із вовни та шовку теж від Dior, яка коштує 4700 доларів. Образ принцеси доповнювали черевики Aquazzura з нюдової шкіри, а на голові була червона пов’язка Jane Taylor London.

Кронпринцеса Метте-Маріт, кронпринц Гокон, королева Матильда король Філіп, король Гаральд V і королева Соня / © Getty Images

Також принцеса одягнула прикрасу з діамантів і білого золота, на якій висить перлина, яка колись належала принцесі Рагнгільд, сестрі короля Гаральда і тітці принца Гокона по батьківській лінії. Цю брошку принцеса Рагнхільд носила 2001 року на весіллі Гокона та Метте-Маріт.

Дата публікації
Кількість переглядів
215
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie