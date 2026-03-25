Кронпринцеса Метте-Маріт вийшла в світ у вбранні від Dior майже за 10 тисяч доларів

52-річна Метте-Маріт разом зі своїм чоловіком, спадковим принцом Гоконом, свекром, королем Гаральдом V, і свекрухою, королевою Сонею, вітали короля Бельгії Філіпа та королеву Матильду на початку їхнього офіційного візиту.

Це був перший офіційний королівський захід Метте-Маріт майже за два місяці, і її присутність стала несподіванкою, оскільки раніше повідомлялося, що вона не приєднається до заходу через стан здоров’я.

Кронпринцеса обрала для виходу чорний короткий жакет від Dior, вартістю 5000 доларів, а також спідницю середньої довжини із вовни та шовку теж від Dior, яка коштує 4700 доларів. Образ принцеси доповнювали черевики Aquazzura з нюдової шкіри, а на голові була червона пов’язка Jane Taylor London.

Кронпринцеса Метте-Маріт, кронпринц Гокон, королева Матильда король Філіп, король Гаральд V і королева Соня / © Getty Images

Також принцеса одягнула прикрасу з діамантів і білого золота, на якій висить перлина, яка колись належала принцесі Рагнгільд, сестрі короля Гаральда і тітці принца Гокона по батьківській лінії. Цю брошку принцеса Рагнхільд носила 2001 року на весіллі Гокона та Метте-Маріт.