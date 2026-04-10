Кронпринцеса Метте-Маріт з’явилася на сімейному заході з кисневим катетером на обличчі

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

52-річна принцеса Метте-Маріт зазнає труднощів із диханням через хронічний легеневий фіброз, тому на заході вона з’явилася з кисневим катетером на обличчі, який їй необхідний, щоб допомагати дихати. На фотографіях бачимо катетер, підключений до портативного апарату, який несе військовий помічник, що стоїть за принцесою.

Одягнена Метте-Маріт була в білу футболку, оливкові штани-кльош зі стрілками та синій подовжений жакет, а взута в гостроносі туфлі на підборах.

Ця подія також символізувала єдність сім’ї в цей непростий час, коли старший син кронпринцеси перебуває під арештом, а її власне здоров’я потребує особливої уваги.

Її чоловік кронпринц Гокон також з’явився на цій зустрічі, як і діти пари — принцеса Інгрід Олександра, одягнена в короткий жакет та сині штани, та її брат принц Сверре, він був у темно-синьому костюмі та з синьою краваткою, як і його батько.

Кронпринц Гокон, кронпринцеса Метте-Маріт, принцеса Інгрід Олександра і принц Сверре / © Getty Images

Нагадаємо, минулого місяця було оголошено, що лікарі вирішили включити принцесу до списку очікування на пересадку легень. Ця можливість розглядалася ще до Різдва, але нещодавнє погіршення її здоров’я прискорило ухвалення рішення.