Кронпринцеса Метте-Маріт з'явилася на зустрічі з бельгійським королівським подружжям у Норвегії

Бельгійське королівське подружжя з королівською родиною Норвегії / © Getty Images

Королева Матильда одяглася в ніжне рожеву сукню-пальто, яке поєднувала з дуже широким капелюхом Fabienne Delvigne, мініатюрною сумкою на короткій ручці Dior і рукавичками, а також сережками-висячками з перлинами. Матильда мала дуже легкий макіяж, а волосся вона зібрала в красиву зачіску. Король Філіп був так само у військовій формі.

Їх зустрічали король Гаральд V та королева Соня, а також кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт, хоча раніше її вихід не був заявлений королівською сім'єю Норвегії офіційно, навпаки, йшлося, що вона пропустить захід через стан здоров'я.

Кронпринцеса Метте-Маріт і кронпринц Гокон, королева Матильда і король Філіп, король Гаральд V і королева Соня / © Getty Images

Після зустрічі в аеропорту король і королева Бельгії та кронпринц Гокон попрямували на площу Королівського палацу, де на них чекали король Гаральд і королева Соня, щоб розпочати офіційну церемонію привітання, яка включала огляд почесної варти. Пізніше ввечері у Королівському палаці відбудеться урочиста вечеря.

Також, нагадаємо, короля Філіпа та королеву Матильду сфотографували в аеропорту, коли вони тільки прямували з Бельгії до Норвегії.