ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
380
Час на прочитання
1 хв

Кронпринцеса Вікторія багато років не змінює улюблену зачіску: який вона має вигляд

Шведська кронпринцеса Вікторія — майбутня королева. Вона віддає перевагу класичному стилю у виборі одягу для публічних виходів і практично завжди з’являється на публіці з однаковою зачіскою.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцеса Вікторія

Кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

48-річна кронпринцеса не любить експериментувати з зачісками і найчастіше збирає своє волосся в низький тугий пучок. Різниця лише в тому, що іноді її волосся спереду розчесане по рівному проділу, а іноді зачесане повністю назад.

Ми ніколи не бачили Вікторію з розпущеним волоссям або з накрученими кучерями, як, наприклад, любить носити принцеса Уельська. Зачіска кронпринцеси Швеції така ж однакова, як у британської королівської принцеси Анни і з чим це пов’язано, для публіки залишається загадкою. Швидше за все це просто особисті переваги майбутньої королеви.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому іспанська інфанта Софія носить лише розпущене волосся.

Кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

Кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

Кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

Кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

Кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

Кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

Кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

Кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

Кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie