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Кронпринцеса Вікторія багато років не змінює улюблену зачіску: який вона має вигляд
Шведська кронпринцеса Вікторія — майбутня королева. Вона віддає перевагу класичному стилю у виборі одягу для публічних виходів і практично завжди з’являється на публіці з однаковою зачіскою.
48-річна кронпринцеса не любить експериментувати з зачісками і найчастіше збирає своє волосся в низький тугий пучок. Різниця лише в тому, що іноді її волосся спереду розчесане по рівному проділу, а іноді зачесане повністю назад.
Ми ніколи не бачили Вікторію з розпущеним волоссям або з накрученими кучерями, як, наприклад, любить носити принцеса Уельська. Зачіска кронпринцеси Швеції така ж однакова, як у британської королівської принцеси Анни і з чим це пов’язано, для публіки залишається загадкою. Швидше за все це просто особисті переваги майбутньої королеви.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому іспанська інфанта Софія носить лише розпущене волосся.