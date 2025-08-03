Кронпринцеса Вікторія багато років не змінює улюблену зачіску: який вона має вигляд

Кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

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48-річна кронпринцеса не любить експериментувати з зачісками і найчастіше збирає своє волосся в низький тугий пучок. Різниця лише в тому, що іноді її волосся спереду розчесане по рівному проділу, а іноді зачесане повністю назад.

Ми ніколи не бачили Вікторію з розпущеним волоссям або з накрученими кучерями, як, наприклад, любить носити принцеса Уельська. Зачіска кронпринцеси Швеції така ж однакова, як у британської королівської принцеси Анни і з чим це пов’язано, для публіки залишається загадкою. Швидше за все це просто особисті переваги майбутньої королеви.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому іспанська інфанта Софія носить лише розпущене волосся.

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Кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

Кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

Кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

Кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images