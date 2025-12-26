- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 106
- Час на прочитання
- 1 хв
Кронпринцеса Вікторія на Різдво відвідала з сім’єю одне особливе місце
Шведська кронпринцеса Вікторія разом із сином принцом Оскаром, дочкою принцесою Естель та чоловіком кронпринцем Даніелем відвідала одну з місцевих лікарень, щоб подякувати співробітникам, які працюють у святковий сезон.
«Дякую всім, хто працює під час Різдва! ✨»
Поки Швеція святкує Різдво, багато людей сьогодні йдуть на роботу, наприклад, у сфері охорони здоров’я.
Тому сім’я кронпринцеси відвідала Дитячу та юнацьку лікарню Саксська на Седермальмі у Стокгольмі, щоб привітати її співробітників з Різдвом», — йдеться у підписі до опублікованих у Мережі фотографій.
А нещодавно сім’я показувала, як діти Вікторії — принцеса Естель та принц Оскар — готували святкові частування до Різдва.