Кронпринцеса Вікторія на Різдво відвідала з сім’єю одне особливе місце

«Дякую всім, хто працює під час Різдва! ✨»

Поки Швеція святкує Різдво, багато людей сьогодні йдуть на роботу, наприклад, у сфері охорони здоров’я.

Тому сім’я кронпринцеси відвідала Дитячу та юнацьку лікарню Саксська на Седермальмі у Стокгольмі, щоб привітати її співробітників з Різдвом», — йдеться у підписі до опублікованих у Мережі фотографій.

А нещодавно сім’я показувала, як діти Вікторії — принцеса Естель та принц Оскар — готували святкові частування до Різдва.