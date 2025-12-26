ТСН у соціальних мережах

Суспільство
106
1 хв

Кронпринцеса Вікторія на Різдво відвідала з сім’єю одне особливе місце

Шведська кронпринцеса Вікторія разом із сином принцом Оскаром, дочкою принцесою Естель та чоловіком кронпринцем Даніелем відвідала одну з місцевих лікарень, щоб подякувати співробітникам, які працюють у святковий сезон.

Кронпринцеса Вікторія

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

«Дякую всім, хто працює під час Різдва! ✨»

Кронпринцеса Вікторія та принц Оскар / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія та принц Оскар / © Шведська королівська родина/Instagram

Поки Швеція святкує Різдво, багато людей сьогодні йдуть на роботу, наприклад, у сфері охорони здоров’я.

Тому сім’я кронпринцеси відвідала Дитячу та юнацьку лікарню Саксська на Седермальмі у Стокгольмі, щоб привітати її співробітників з Різдвом», — йдеться у підписі до опублікованих у Мережі фотографій.

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринц Даніель та принцеса Естель / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринц Даніель та принцеса Естель / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

А нещодавно сім’я показувала, як діти Вікторії — принцеса Естель та принц Оскар — готували святкові частування до Різдва.

106
