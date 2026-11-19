Кронпринцеса Вікторія та Торстен Габріельссон / © instagram.com/kungahuset

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Минулого понеділка, майбутня королева не змогла стримати сліз, дізнавшись про подвиг, здійснений пацієнтом з БАС (бічний аміотрофічний склероз). Це Торстен Габріельссон, батько п'ятьох дітей, який зібрав п'ять мільйонів крон у рамках історичної кампанії зі збору коштів на дослідження БАС.

Захід відбувся у Hamburger Börs, відомому стокгольмському закладі, де щорічно проходить гала-вечір фонду Hjärnfonden, який займається фінансуванням досліджень у галузі захворювань головного мозку та неврологічних розладів.

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Кронпринцесса Виктория и Торстен Габриэльссон / © instagram.com/kungahuset

Кронпринцеса була присутня на заході як покровителька фонду, цю посаду вона обіймає від 2008 року. Однак справжньою зіркою вечора стала Габріельссон, історія якого побила всі рекорди організації зі збору коштів.

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Торстен, уродженець Карлстада, нещодавно відзначив своє 43-річчя. Діагноз БАС (боковий аміотрофічний склероз) йому поставили восени 2023 року, хоча перші симптоми з'явилися на два роки раніше. Не змирившись зі своєю долею, він вирішив використати свій досвід, щоб допомогти іншим. Він запустив кампанію зі збору коштів під назвою «Боротьба батька п'ятьох дітей з БАС», яка зібрала понад п'ять мільйонів шведських крон, що становить приблизно 460 000 євро.

Ця цифра є рекордною, оскільки це найбільша приватна кампанія зі збору коштів в історії фонду Hjärnfonden, пише vanitatis. Цифри говорять самі за себе: понад 17 000 людей зробили свій внесок в ініціативу, зробивши понад 21 000 пожертвувань, демонструючи, який вплив мала особиста історія цього батька.

Принцеса Вікторія як покровителька фонду була присутня на церемонії і вручила Торстену Габріельсону диплом і букет квітів на знак визнання його відданості справі. Під час церемонії Габріельсон виголосив промову, використовуючи синтезатор голосу через труднощі, викликані його хворобою. Його виступ завершився бурхливими оплесками присутніх, які встали, щоб відзначити його заслуги.

Кронпринцеса Вікторія та Торстен Габріельссон / © instagram.com/kungahuset

Стоячи на сцені, кронпринцеса Вікторія не змогла стримати сліз і обійняла його, щойно почула його промову. За словами самого Торстена, він не втратив почуття гумору і зізнався, що, попри все, насолоджується тим, що відбувається.

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«Зараз я почуваюся чудово. Мені подобається бути в центрі уваги і виступати на сцені з кронпринцесою... Більше уваги не придумаєш!» - Заявив він.

Торстен, який працював у маркетингу та великий шанувальник музики, вирішив публічно розповісти про те, як це — жити з нейродегенеративним захворюванням, від якого досі немає ліків і яке змінило його життя останніми роками.

Їхня мета — не лише фінансувати нові методи лікування, а й запобігти подібним ситуаціям в інших сім'ях. Як він пояснив під час заходу: «Це єдине, що може змінити ситуацію для тих, хто страждає від БАС. Це не допомагає мені та моїй родині тут і зараз, але я сподіваюся, що в майбутньому це гарантує, що нікому не доведеться пройти через те, що ми проходимо», — заявив чоловік.

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