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Кронпринцеса Вікторія та її дочка принцеса Естель приїхали до парку скульптур у яскравих сукнях
Кронпринцеса Вікторія разом із дочкою принцесою Естель та чоловіком кронпринцем Даніелем відвідали культурний захід.
У парку скульптур принцеси Естель відбулося урочисте відкриття нової скульптури Христини Іглесіас «Зоряний купол північного сяйва».
Ця робота стала сьомою постійною скульптурою, яка встановлена в парку на горі Юргорден.
Кронпринцеса Вікторія з'явилася на заході у синій сукні-сорочці з поясом та взута у білі кросівки. У неї було зібрано волосся у традиційний пучок, на обличчі денний макіяж, а у вухах сережки-висячки.
Принцеса Естель теж була в сукні, але тільки короткій та червоного кольору з квітами, а на грудях у неї було мереживне оздоблення. Дівчина зібрала волосся у високий хвіст, зробила легкий макіяж і доповнила лук лаконічною підвіскою на шиї.
Раніше, нагадаємо, ми розповідали, як принцеса Естель із батьком кронпринцем Даніелем сходили на теніс.