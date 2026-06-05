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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
1 хв

Кронпринцеса Вікторія та її дочка принцеса Естель приїхали до парку скульптур у яскравих сукнях

Кронпринцеса Вікторія разом із дочкою принцесою Естель та чоловіком кронпринцем Даніелем відвідали культурний захід.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кронпринцеса Вікторія з чоловіком Даніелем та дочкою Естель

Кронпринцеса Вікторія з чоловіком Даніелем та дочкою Естель / © Шведська королівська родина/Instagram

У парку скульптур принцеси Естель відбулося урочисте відкриття нової скульптури Христини Іглесіас «Зоряний купол північного сяйва».

Ця робота стала сьомою постійною скульптурою, яка встановлена в парку на горі Юргорден.

Кронпринцеса Вікторія з чоловіком Даніелем та дочкою Естель / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія з чоловіком Даніелем та дочкою Естель / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Віктория з чоловіком Даніелем та донькою Естель / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія з'явилася на заході у синій сукні-сорочці з поясом та взута у білі кросівки. У неї було зібрано волосся у традиційний пучок, на обличчі денний макіяж, а у вухах сережки-висячки.

Кронпринцеса Вікторія з чоловіком Даніелем та дочкою Естель / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія з чоловіком Даніелем та дочкою Естель / © Шведська королівська родина/Instagram

Принцеса Естель теж була в сукні, але тільки короткій та червоного кольору з квітами, а на грудях у неї було мереживне оздоблення. Дівчина зібрала волосся у високий хвіст, зробила легкий макіяж і доповнила лук лаконічною підвіскою на шиї.

Раніше, нагадаємо, ми розповідали, як принцеса Естель із батьком кронпринцем Даніелем сходили на теніс.

Принцеса Естель / © Шведська королівська родина/Instagram

Принцеса Естель / © Шведська королівська родина/Instagram

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
96
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