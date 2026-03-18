Кронпринцеса Вікторія у двох стильних луках з’явилася на заходах у Г’юстоні

Кронпринцеса Швеції Вікторія перебуває з візитом у США.

Ольга Кузьменко
Кронпринцеса Вікторія

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Учора, 17 березня, її Королівська Високість кронпринцеса Вікторія відвідала засідання Ради з міжнародних справ Великого Г’юстона в готелі The Post Oak в Г’юстоні, штат Техас. Вікторія обрала для цього виходу кремовий двобортний блейзер із золотими ґудзиками, чорні прямі штани зі стрілками та взула шкіряні чорні балетки. Образ свій кронпринцеса доповнила золотими сережками у вигляді двох ланок ланцюга, таким самим кольє на шиї, волосся зібрала в пучок і зробила легкий макіяж очей і губ, а також світлий манікюр.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Цього ж дня принцеса виступала на сцені під час галаприйому з нагоди відкриття Генерального консульства Швеції у Г’юстоні. На вечірньому заході Вікторія з’явилася у світлій довгій сукні без рукавів, розшитій паєтками і взута в чорні туфлі-човники з лакованої шкіри. Вона була так само з пучком на голові, в золотих сережках-метеликах і доповнила образ кількома браслетами на зап’ясті.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

