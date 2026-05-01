Кронпринцеса Вікторія в розкішній сукні та в компанії чоловіка й дочки сяяла на вечірньому прийомі

Кронпринцеса Вікторія, кронпринц Даніель та принцеса Естель / © Getty Images

48-річна кронпринцеса одяглася цього вечора в розкішну кобальтово-синю сукню на одне плече з кейпом від Lindarw Christer, а до неї підібрала туфлі-човники відтінку металік на підборах, сріблястий клатч Lk Bennett London, діамантову тиару Connaught, а також сережки і брошку з сапфірової пари Ліхтенберга.

Вікторія зібрала волосся у тугий пучок і зробила вечірній макіяж.

14-річна принцеса Естель на дні народження дідуся-короля з’явилася у ліловій сукні, пошитій на замовлення теж брендом Lindarw Christer. Образ юної принцеси підкреслювали сережки з великим камінням у вухах, ніжний макіяж і розпущене волосся, а в руках у неї був фіолетовий клатч Bottega Veneta з гардеробу її матері Вікторії.

Кронпринц Даніель, який супроводжував свою дружину й доньку, був одягнений у фрак, білий жилет, краватку-метелик і взутий в ідеально начищені туфлі.

Принцеса Естель і бабуся королева Сільвія на балконі палацу під час святкувань / © Getty Images

