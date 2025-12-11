ТСН у соціальних мережах

Суспільство
111
1 хв

Кронпринцеса Вікторія з’явилася на церемонії у вінтажній сукні своєї матері — королеви Сільвії

Кронпринцеса Вікторія з’явилася на церемонії вручення Нобелівської премії миру в Стокгольмі у сукні її матері королеви Сільвії.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцеса Вікторія

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Це була не просто сукня з гардеробу матері, а вбрання, яке Сільвія носила 1994 року.

Королева Сільвія в цій сукні 1994 року / © Getty Images

Вечірня вінтажна сукня від Жака Зендера пошита з «зибелину, особливого матеріалу, схожого на фай, який більше не виробляється». Образ кронпринцеса доповнила тіарою «Баденська бахрома», культовою шведською тіарою XIX століття, а також перлинними сережками та браслетом.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Її молодша сестра — принцеса Мадлен — теж відвідала церемонію. Вона з’явилася на публіці в блискучій сукні від Jenny Packham крижаного сріблясто-блакитного кольору з рукавами-накидкою та доповнила вбрання сімейною аквамариновою тіарою та сережками-люстрами теж з аквамаринами.

Принцеса Мадлен / © Getty Images

Принцеса Мадлен / © Getty Images

Королева Сільвія з’явилася на церемонії, а потім і на бенкеті в золотій сукні, посипаній стразами, яку носила вже 2023 року і доповнила образ шведською дев’ятизубчастою тіарою з діамантами.

Король Карл Густав, королева Сільвія та кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Король Карл Густав, королева Сільвія та кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

111
