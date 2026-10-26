Кронпринцесі Бельгії / © Instagram Бельгійської королівської родини

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У неділю, 25 жовтня, принцеса Єлизавета Бельгійська відсвяткувала своє 25-річчя. На честь цієї важливої для бельгійської королівської родини події вони опублікували новий портрет принцеси. На чорно-білому фото, що зроблене крупному плані фотографом Басом Богаертсом, старша донька короля Філіпа та королеви Матильди усміхається в камеру у лаконічній білій блузці.

«25 років! Це привід для святкування. З днем народження, принцесо Єлизавето!» — йдеться в повідомленні, опублікованому разом із фотографією.

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Сама ж Єлизавета Бельгійська записала відео, яке опублікували у офіційному акаунті королівської родини. Вона подякувала усім за привітання французькою та нідерландською мовами.

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«Я просто хотіла подякувати вам за всі привітання з нагоди мого 25-річчя. Ваші листи, повідомлення в соціальних мережах і прояви уваги мене надзвичайно зворушили. Я ще не встигла прочитати все, але ваші привітання, безперечно, подарували мені дуже теплі відчуття. Щиро дякую за всю вашу увагу з нагоди мого 25-річчя», — сказала принцеса.

Також до дня народження дівчини палац випустив два пам’ятних предмети, присвячених принцесі Єлизаветі.

Бельгійська поштова служба bpost випустила спеціальну марку з новим чорно-білим портретом спадкоємиці престолу. Марки продаються аркушами по п’ять штук за ціною 8,15 євро за аркуш.

Марка до дня народження Єлизавети / © Instagram Бельгійської королівської родини

Королівський монетний двір Бельгії також долучився до святкування, випустивши пам’ятну монету з чистого золота 999-ї проби номіналом 12,5 євро.

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Монета до дня народження Єлизавети / © Instagram Бельгійської королівської родини

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