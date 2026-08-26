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Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Кронпринцесу Метте-Маріт та її чоловіка Гокона заскочили папараці біля лікарні в Осло

Кронпринц Норвегії Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт знову їздили до лікарні.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / © Getty Images

Відсвяткувавши свою 25-ту річницю від дня весілля, кронпринц та кронпринцеса поїхали відвідати короля Гаральда V, який досі госпіталізований та перебуває в Університетській лікарні Осло.

Кронпринц Гокон був за кермом, а його дружина Метте-Маріт, яка й сама нещодавно перенесла пересадку легенів у цій самій лікарні, була зазнімкована поруч із ним на передньому сидінні автомобіля.

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / © Getty Images

Занепокоєння станом здоров'я короля Гаральда V спонукало його двох дітей відвідати його у Національній лікарні Осло під час його перебування там. І спадковий принц Гокон, і його сестра принцеса Марта Луїза Норвезька завітали до свого батька в особливо непростий для норвезької королівської родини час.

Їхня присутність у лікарні відображає стурбованість, викликану погіршенням стану монарха, який залишається під медичним наглядом і проходить лікування від бактеріальної інфекції крові. Королю Гаральду V 89 років, його син кронпринц Гокон, як спадкоємець престолу і нинішній регент, взяв на себе багато обов'язків свого батька, доки продовжує відновлюватися.

Король Гаральд V / © Getty Images

Король Гаральд V / © Getty Images

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