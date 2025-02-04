Кружив її в обіймах: рідкісне відео, як принц Чарльз та принцеса Діана танцювали на публіці

Це відео було знято незабаром після їхнього весілля у готелі Sheraton Wentworth.

Принцеса Уельська Діана того вечора сяяла в сукні з бірюзового шифону, а Чарльз був у костюмі та з чорною краваткою. Вона любила танцювати, а на цьому відео показано, як подружжя прибуло на захід до готелю Sheraton Wentworth і вперше Чарльз кружляв свою дружину в танці на публіці.

Того вечора пара мала такий щасливий вигляд. Принцеса Уельська, як відомо, любила танцювати і навіть відвідувала приватні уроки танцю.

Були щасливі: як принц Чарльз кружляв принцесу Діану у танці на публіці

Нещодавно ми розповідали, що про любов Діани до танців знімуть фільм. У документальній стрічці буде розказано історію викладачку танців Енн Аллан, яка навчала принцесу Уельську танцям. Зокрема вона була відповідальною за підготовку королівської особи до її знаменитого танцю в Білому домі з актором Джоном Траволтою.

Джон Траволта та принцеса Діана / Фото: Associated Press

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