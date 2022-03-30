Ксенія Шойгу видалила Instagram: що постила донька міністра оборони РФ у соцмережі

Міністр Оборони РФ Сергій Шойгу має двох дорослих дочок.

Про те, хто вони такі і чим займаються, ми розповідали вам ось у цьому матеріалі. Молодша Ксенія Шойгу ще зовсім нещодавно активно вела свою сторінку в Instagram і постила там фотографії своєї маленької доньки, постила фото та святкувала перші шість місяців дитині, коли в Україні на війні російські військові вбивали дітей та жінок.

Instagram Ксенії Шойгу / instagram.com/ksenia_shoigu

У Росії від 14 березня 2022 року Роскомнагляд на вимогу Генпрокуратури обмежив доступ до соціальної мережі Instagram на території РФ. Багато блогерів і знаменитостей продовжили ним користуватися, використовуючи програму vpn. Дочка Сергія Шойгу вирішила просто видалити свій акаунт.

Ксенія Шойгу з дочкою / instagram.com/ksenia_shoigu

Невідомо, чи це пов'язано із забороною соціальної мережі на території РФ, або з тим, що користувачі соцмережі засипали жінку повідомленнями про те, що її батько разом із кремлівським "фюррером" розв'язали жорстоку війну в Україні.

Ксенія Шойгу з батьком її дитини / instagram.com/ksenia_shoigu

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оксана Марченко у перші дні війни втекла з України та заблокувала свій Instagram для українців.

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