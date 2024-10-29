Куди зникла каблучка Кейт: експертка прокоментувала, чому принцеса Уельська припинила носити прикрасу

Під час нещодавньої появи на публіці принцеси Кейт шанувальники помітили, що на її пальці немає заручної каблучки з сапфіром, а на її місці красується каблучка з дрібними сапфірами та діамантами.

Експертка з ювелірних виробів Елла Сітрон-Томпкінс із Diamonds Factory прокоментувала, з чим може бути пов'язане рішення 42-річної принцеси Кейт не носити каблучку з каменем.

Каблучка принцеси Діани та принцеси Кейт / Фото: Associated Press

"Принцеса Уельська, можливо, вирішила носити каблучку вічності, щоб продемонструвати свої стосунки з принцом Вільямом, які пережили кілька важливих подій — таких як річниці чи дні народження, — або як прояв кохання та відданості. Це можна розглядати як тонкий натяк публіці з боку Кейт і Вілла на те, що вони кохають одне одного сильніше, ніж будь-коли", - сказала експертка, цитує її слова express.co.uk.

Каблучка принцеси Кейт / Фото: Getty Images

"Це не перший випадок, коли скандально відома каблучка принцеси Діани зникає під час виходу Кетрін у світ, і, можливо, її просто чистять або змінюють розмір, а принцеса Кейт використала замість неї каблучку вічності, щоб розвіяти будь-які чутки. Це також може бути питанням зручності чи практичності. Каблучка принцеси дуже незвичайна і цінна, тому, можливо, вона вважає за краще зберігати її вдома на час більшості публічних заходів", — каже експертка.

Каблучка принцеси Діани та принцеси Кейт / Фото: Associated Press

Детальніше про нову каблучку принцеси Уельської ми розповідали раніше.

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