Куди зникла княгиня Монако Шарлін: таємниці монакського палацу

Вчора князь Монако Альбер II разом зі спадкоємцями — принцом Жаком і принцесою Габріеллою з'явився на святі Святого Іоанна.

Але разом з ними знову не було дружини князя — княгині Шарлін. Вона вже кілька місяців не з'являлася на публіці разом зі своєю сім'єю. Що ж трапилося?

Князь Альбер II з дітьми — принцом Жаком і принцесою Габріеллою / Getty Images

Востаннє на публічному заході разом з князем Альбером II Шарлін з'являлася в січні 2021 року. Тоді княже подружжя святкувало День святої Дєвоти. Дєвота вважається покровителькою князівства Монако і французького середземноморського острова Корсика.

Княже подружжя Монако / Getty Images

У квітні під час святкування Великодня Шарлін поділилася в своєму Instagram-акаунті милим сімейним знімком. Фото було зроблено з незвичного ракурсу, вся родина займалася важливою справою — підготовкою до свята, а точніше кажучи, прикрашенням крашанок. На знімку можна роздивитися нову стрижку княгині. Вона знову трохи виголила скроні і прибрала довжину.

княгиня Шарлін / Getty Images

У травні 2021 року монакський князь був присутній разом з дітьми на одному з етапів змагань серед одномісних електричних автомобілів чемпіонату світу Формули E, який проводиться на міській трасі Монте-Карло раз на два роки за два тижні до Гран-Прі Монако. Шарлін того дня з родиною не була присутня.

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А в кінці травня Альбер II знову приїхав на перегони "Формули-1" в супроводі дітей — принца Жака і принцеси Габріелли. Тоді почалися питання, а чому ж Шарлін знову немає поруч з сім'єю? Видання Hello! повідомило, що княгиня не змогла повернутися додому з поїздки до Південної Африки, оскільки заразилася лор-інфекцією, імовірно це застуда, нічого серйозного, проте це не дозволяє їй подорожувати. На свою батьківщину до Південної Африки Шарлін вирушила, щоб висвітлити проблему боротьби з браконьєрством на носорогів. В Instagram княгині були опубліковані кадри з цієї поїздки раніше. Але відтоді минув вже місяць, а жодних новин про княгиню, як і раніше немає. Які ж можуть бути причини її відсутності на публічних заходах разом з чоловіком і дітьми?

Принцеса Габріелла і принц Жак / Getty Images

Шарлін захворіла

Однією з причин може стати хвороба княгині. Можливо, лор-інфекція виявилася серйознішою, ніж повідомляв палац і Шарлін проходить лікування у себе на батьківщині в ПАР або в Монако, але палац про цене хоче розповсюджуватися.

Можливо, вона вагітна?

Про поповнення в родині не йшлося, всім було зрозуміло, що після народження близнят Жака і Габріелли в грудні 2014 року княгиня більше не планує народжувати дітей. Розмови на цю тему не велися, заяв для ЗМІ не робилося. Але навіть така версія має право на існування. Хоча, звичайно, всі більше схильні думати про кризу в монаршій сім'ї.

У родині криза

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Можливо Альбер і його дружина переживають чергову кризу? Адже не секрет, що Альбер II зраджував Шарлін ще коли їхні стосунки тільки починалися. А напередодні весілля (палац оголосив про заручини пари в червні 2010 року) розгорівся ще один скандал, в якому був замішаний князь. Стюардеса Ніколь Кост, мати позашлюбного сина Альбера, повідомила пресі, що весь цей час не припиняла стосунки з князем і народила від нього ще одну дитину. Адвокат князя Альбера тоді виступив із заявою, в якій говорилося, що всі слова цієї жінки — брехня, а у Шарлін і Альбера II триває підготовка до весілля. У пресі також писали, що Шарлін було важко впоратися з такими плітками і вона навіть намагалася купити квиток і втекти назад до ПАР, але їй не дали цього зробити представники княжого двору. Весілля відбулося, але під вінець майбутня княгиня йшла буквально зі сльозами на очах.

Весілля Княгині Шарлін і князя Альбера II / Associated Press

Церемонія минула 1 липня 2011 року і за тиждень пара повинна відсвяткувати десять років життя в шлюбі. Сподіваємося почути хоч якісь новини про Шарлін цього дня. Французькі ЗМІ, до слова, теж стурбовані і впевнені, що повідомлення про лор-інфекцію та неможливість Шарлін повернутися з Південної Африки до Монако більше схоже на вигадки і причина через яку княгиня не хоче повертатися додому зовсім інша.

Яка? Ми сподіваємося почути офіційні заяви палацу. Однак, якщо чутки про розлад між Альбером II і Шарлін підтвердяться, швидше за все діти пари залишаться жити з батьком.

Княгиня Шарлі і князь Альбер II / Associated Press

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Зачіски княгині Монако Шарлін (12 фото)

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