Куди зникла принцеса Кейт: Мережею поширюються конспірологічні теорії

Згідно з офіційною заявою Кенсінгтонського палацу, принцесі Уельській зробили операцію на черевній порожнині в середині січня, і зараз вона одужує вдома у Віндзорі.

Але нещодавно опублікована фотографія до Дня матері, де Кейт зображена з трьома дітьми, наробила стільки галасу через використання принцесою фотошопу, що Мережею почали розповзатися різні конспірологічні теорії, в яких люди припускають, куди ж могла подітися принцеса.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Від самого початку Кенсінгтонський палац дав зрозуміти, що Кетрін навряд чи повернеться до виконання королівських обов'язків до Великодня, а палац надаватиме оновлену інформацію лише "коли з'явиться щось важливе, чим можна поділитися". Але в інформаційному вакуумі люди почали додумувати свої власні теорії "зникнення принцеси Кейт".

Зі здоров'ям Кейт все дуже погано

Саме на темі здоров'я принцеси дуже багато спекулюють. Наприкінці січня палац повідомив, що реабілітація Кетрін проходить добре, вона почувається краще і повернулася до свого будинку у Віндзор. Трохи пізніше стало відомо, що разом з Вільямом та дітьми вони поїхали до заміського маєтку Анмер-гол, але добиралися вони туди дуже секретно і так, що ніхто не зміг їх зазкочити на фото.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

У лютому принц Вільям раптово скасував свою появу на поминальній службі короля Костянтина (його хрещеного батька), пославшись на особисті причини. І знову почали розповзатися чутки, що це пов'язано зі станом здоров'я його дружини Кетрін. Через два дні представник принцеси Уельської зробив заяву декільком засобам масової інформації, щоб розвіяти чутки, заявивши, що у неї "все гаразд", але без будь-яких уточнень чи доказів. А вже 5 березня з'явилися додаткові запитання. Це сталося після того, як британські військові оголосили, що Кетрін візьме участь у церемонії вручення прапора у червні, мабуть, без консультації з палацовими чиновниками. А незабаром видалили цю інформацію із сайту, оскільки вона виявилася непідтвердженою палацом.

Палац відреагував і практично одразу ж, як вважають у пресі та соцмережах, ініціював поїздку Кейт з її мамою Керол на авто неподалік Віндзора, де їх сфотографували папараці. Але нові світлини ще більше підлили олії у вогонь, мовляв дівчина, схожа на Кейт, але чи справді це принцеса?

І тоді на День матері 10 березня Кенсінгтонський палац опублікував нібито нове фото Кейт із дітьми, зроблене принцом Вільямом. Милий сімейний знімок мав ймовірно продемонструвати публіці, що з принцесою все гаразд. Вона жива та здорова. Декілька великих інформаційних агентств, що спочатку опублікували фотографію, зокрема The Associated Press, Reuters, Getty Images і AFP, видалили її лише за кілька годин, пославшись на побоювання з приводу цифрових маніпуляцій. А наступного дня Кейт опублікувала сторіз, у якому перепрошувала за "плутанину", викликану редагуванням нею зображення. Кенсінгтонський палац заявив, що не публікуватиме оригінальну невідредаговану фотографію.

Принцеса Уельська опублікувала сторіс / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Словом, більше жодних коментарів та подробиць від палацу не надходило. А принц Вільям продовжує з'являтися на публіці сам. Вчора він відвідав церемонію вручення премії "Спадщина Діани" у Музеї науки в Лондоні, яка відсвяткувала своє 25-річчя.

Принц Вільям на церемонії The Diana Legacy Awards у Лондоні / Фото: Getty Images

Кейт у штучній комі

Ще одна теорія, в якій люди думають, що зі здоров'ям Кетрін все так погано, що вона в комі. І саме з цієї причини палац випускає дивні відфотошоплені фотографії, які, напевно, були зроблені набагато раніше, коли Кейт була здорова.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Згідно з цією теорією Кейт Міддлтон отримала серйозні ускладнення і у неї могли виникнути несподівані післяопераційні проблеми, які призвели до тривалого відновлення. Деякі навіть припускають, що через ці ускладнення вона могла перебувати в штучній комі. До речі, цю теорію спочатку поширили іспанські журналісти.

Кейт пішла від Вільяма через його зраду

Окрім здоров'я принцеси людей непокоїть і питання особистого життя Кейт та Вільяма. Ходять чутки про потенційний розлад між Кейт і принцом Вільямом і можливе розлучення пари. Передбачається, що Вільям зраджує дружину з леді Роуз Генбері, маркізою Чолмонделі, з якою Кейт була раніше дружною. У серпні 2023 року принцеса Уельська відвідала вечірку в Норфолкському маєтку своєї подруги, але принц Вільям тоді не приєднався до дружини. Ця теорія ґрунтується на непідтверджених повідомленнях та чутках. Але деякі всерйоз вважають, що Кейт могла втекти від чоловіка через його зраду.

Принцеса Уельська з маркізою Чолмонделі / Фото: Getty Images

Експерти кажуть, що покласти край усім догадкам та пліткам міг би палац, якби чесно розповів, що ж насправді відбувається з принцесою Уельською. Як зробив це щодо короля Чарльза III, публічно озвучивши його діагноз раку. А поки палац мовчить, теорій про те, що ж насправді відбувається з Кейт і Вільямом може з'явитися ще багато.

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