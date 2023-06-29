Культурна помста Олександра Стоянова: українські артисти витісняють росіян

Олександр Стоянов вперше за часів незалежності України презентував в Австралії та Новій Зеландії балет "Лісова пісня". За його ініціативою відбувся великий гастрольний тур у 50-ти містах цих країн.

Олександр Стоянов/Пресслужба

"Глядачі Нової Зеландії та Австралії дуже тепло приймають нашу "Лісову пісню". Особливо їм подобається сцена весілля, яка проходить в традиційних українських національних костюмах та з українськими танцями. Дуже класно реагують на присядки, гопак. Їм подобаються наші декорації та костюми, які ми створювали під час блекаутів, без світла й при свічках. А в балеті "Лісова пісня" нараховується їх чимало – тільки костюмів 78", – розповів Стоянов.

Олександр Стоянов/Пресслужба

Сьогодні одна з ідей Олександра – поступово впроваджувати "Лісову пісню" на світову балетну сцену, щоб український балет став широко відомим у світі як "Жизель", "Лускунчик", "Дон Кіхот", "Лебедине озеро".

Олександр Стоянов/Пресслужба

"Звичайно ми не можемо за один день чи рік завоювати світового глядача. На жаль, за 30 років незалежності "Лісову пісню" не показували світу. Відомі легендарні балети рекламували їхні держави століттями. Новий балет, як і фільм, завжди дуже важко просувати. Треба вкладати величезні кошти у промоушен, щоб люди захотіли подивитись щось нове. Імпресаріо в різних країнах спочатку відмовлялись так ризикувати. Вони хвилювались, що через незнання балету глядачі не купуватимуть білети, а вони будуть терпіти сотні тисяч збитків. Мені знадобився рік, щоб їх переконати. Щоб показати "Лісову пісню" в Австралії та Новій Зеландії певною мірою фінансові ризики поніс і я.

Олександр Стоянов/Пресслужба

Щоб на цей балет звернули увагу, я пішов на хитрість, ми в один вечір показуємо і всім вже відомий "Дон Кіхот" і "Лісову". Артисти мають гонорар за дві вистави, хоча я отримую кошти від імпресаріо, як за один. Але цей крок свідомий, бо інакше неможливо популяризувати новий для світу балет – "Лісова пісня" за кордоном… Популяризацію нашої культури має робити не тільки бізнес і брати на себе всі ризики", – поділився Стоянов.

Олександр Стоянов/Пресслужба

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