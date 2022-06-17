Культурний червень: у Національній опері України покажуть захопливі вистави

У травні після тривалої паузи Національна опера України відновила свою роботу.

Вистави будуть лише "денні" та лише в п’ятницю, суботу та неділю, а кількість глядачів в залі обмежена (всього 450 осіб).

Найближчі заплановані вистави:

17 червня (п’ятниця) о 17:00 – опера Дж. Верді "Ріголетто". Лібрето Франческо Піаве за драмою Віктора Гюго "Король бавиться". Прем’єра вистави у постановці легендарної Ірини Молостової відбулася 28 березня 1998 року. Опера виконується мовою оригіналу – італійською.

18 червня (субота) о 15:00 – "Концерт артистів балету" та одноактний балет "Широко заплющені очі". Довгоочікуване балетне дійство за участі провідних солістів балетної трупи театру – Наталії Мацак, Катерини Алаєвої, Ірини Борисової, Віктора Іщука, Сергія Кривоконя, Олександра Скулкіна, Костянтина Пожарницького, Даніїла Сілкіна та ін.

19 червня (неділя) о 15:00 – опера "Севільський цирульник" Дж. Россіні у постановці Анатолія Солов’яненка.

Постановка "поза простором та поза часом" одразу стала однією з найулюбленіших для киян та гостей міста. Цього разу на сцену вийдуть: Ігор Євдокименко (Фігаро), Лілія Гревцова (Розіна), Дмитро Іванченко (Граф Альмавіва), Дмитро Агеєв (Лікар Бартоло), Сергій Ковнір (Дон Базіліо), Ірина Петрова (Берта) та ін. Диригент – Алла Кульбаба.

Важливо!

В разі повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардеробу, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

Квитки на вистави (450 місць) можна придбати онлайн. Ціна квитків: від 100 до 500 грн.

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