"Куля часу" на Таймс-сквер: як вона з'явився і стала символом Нового року

"Куля часу" на Таймс-сквер: як вона з'явився і стала символом Нового року

Дня нас Новий рік традиційно асоціюється з шампанським під бій курантів, бенгальськими вогнями та салатом олів'є, але для мільярдів людей в інших країнах зустріч Нового року — це насамперед куля , що падає на Таймс-сквер у Нью-Йорку.

Куля, що падає або ще як її називають "Куля часу" — велика, блискуча і щороку рівно о 00:00 розсипається міріадами конфетті на Таймс-сквер. Але перш ніж стати символом Нового року вона пройшла довгий шлях.

Новорічна куля на Таймс-сквер / Associated Press

Вперше така куля з'явилася не в США, а в Портсмуті, у Великій Британії, 1829 року. Її було споруджено за проєктом Роберта Оучопа, капітана англійського флоту. Завдяки їй капітани кораблів у гавані могли точно налаштувати свої хронометри, оскільки точність годинників у той чус була дуже умовною і для їхнього коригування часто застосовувався якийсь централізований сигнал. Другий з'явився у Грінвічській обсерваторії 1833 року, він був споруджений за проєктом королівського астронома Джона Понда.

Новорічна куля на Таймс-сквер / Associated Press

Це виявилося настільки затребуваним, що приблизно 150 аналогічних куль з'явилися у всьому світі. До нашого часу збереглися, щоправда, одиниці.

Новорічна куля на Таймс-сквер / Associated Press

Перша американська "Куля часу" з'явилася 1845 року, а ось знаменита куля на Таймс-сквер — у 1907 році і спочатку вона була набагато меншою, зроблена з дерева і металу. Діаметр кулі складав 152 сантиметри, важила вона 300 кілограм, освітлювали її 25 лампочок. Від того часу куля виросла до 3,67 метра в діаметрі і важить зараз майже 5,5 тонни.

Новорічна куля на Таймс-сквер / Associated Press

Нинішній дизайн був розроблений 2007 року спільно Waterford Crystal та Philips Lighting. Куля складається з 2688 кришталевих трикутників, що підсвічуються 32256 LED-лампочками і на відміну від минулих версій, ця куля розташована на площі цілий рік, тому стала постійною пам'яткою Нью-Йорка.

Новорічна куля на Таймс-сквер / Associated Press

Новорічна куля на Таймс-сквер / Associated Press

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