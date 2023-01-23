Кумедна ситуація: згадуємо, як з королеви Єлизавети II злетів капелюх на заході

Це сталося багато років тому, коли монархиня відвідала Оман 1979 року.

Того дня Її Величність королева Єлизавета II була одягнена в біле пальто і капелюх в тон, на шиї у неї було перлинне кольє з трьох ниток, а в руці улюблена лакована сумка від британського бренду Launer.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Британська королева тоді відвідувала столицю Оману, місто Маскат. Погода того лютневого дня була дуже вітряною, і Єлизавета II не помітила, як поривом вітру її капелюшок практично здуло з голови. Смішний кадр, який тоді зробили фотографи, назавжди залишився в архівах.

До речі, поділ її пальта практично зовсім не піднявся. Мабуть, вже тоді королева Єлизавета II користувалася своїм лайфгаком і її кравець пришивав до подолу суконь і пальт невеликі грузики, які допомагали уникнути такої незручної ситуації. Хоча вкрай рідко така ситуація теж могла статися.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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