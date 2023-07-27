Кумедні архівні кадри: юний принц Вільям був таким самим пустотливим, як і його син Луї

Принц Вільям у дитинстві теж любив побешкетувати, як і його молодший син принц Луї, якого зараз дуже часто фотографують під час публічних виходів із батьками, коли він дуркує.
Цього тижня ми згадували весілля Сари Фергюсон та принца Ендрю, яке відбулося 23 липня 1986 року. Принц Вільям, якому тоді було 4 роки, був присутній на урочистому заході свого дядька Ендрю.
На милих знімках, які ми знайшли в архівах, принц Вільям майже так само дуркував, як і його син Луї, який вже завоював любов шанувальників своїми витівками на королівських заходах.
Тоді 1986 року Вільям дав волю своїй пустотливій натурі. Юний принт був пажем свого дядька принца Ендрю на його весіллі у Вестмінстерському абатстві.
Через роки власні діти принца Вільяма багато разів грали ролі пажів чи дівчаток квіткарок (нею була принцеса Шарлотта) на королівських весіллях.
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