Кумедні архівні кадри: юний принц Вільям був таким самим пустотливим, як і його син Луї

Принц Вільям у дитинстві теж любив побешкетувати, як і його молодший син принц Луї, якого зараз дуже часто фотографують під час публічних виходів із батьками, коли він дуркує.

Цього тижня ми згадували весілля Сари Фергюсон та принца Ендрю, яке відбулося 23 липня 1986 року. Принц Вільям, якому тоді було 4 роки, був присутній на урочистому заході свого дядька Ендрю.

Принц Вільям на весіллі Сари Фергюсон та принца Ендрю / Фото: Getty Images

На милих знімках, які ми знайшли в архівах, принц Вільям майже так само дуркував, як і його син Луї, який вже завоював любов шанувальників своїми витівками на королівських заходах.

Тоді 1986 року Вільям дав волю своїй пустотливій натурі. Юний принт був пажем свого дядька принца Ендрю на його весіллі у Вестмінстерському абатстві.

Принц Вільям на весіллі Сари Фергюсон та принца Ендрю / Фото: Getty Images

Через роки власні діти принца Вільяма багато разів грали ролі пажів чи дівчаток квіткарок (нею була принцеса Шарлотта) на королівських весіллях.

Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Принц Джордж і принцеса Шарлотта на весіллі Меган і Гаррі, 2018 рік / Фото: Associated Press

Читайте також: