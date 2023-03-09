Кумедний момент: як королева Єлизавета II одного разу оконфузилася з букетом

Насправді з королевою Єлизаветою II часто траплялися конфузні ситуації, просто вони не завжди потрапляли у поле зору фотографів.

Якось монархиня була присутня на святкуванні 150-річчя Ітонського об'єднаного кадетського корпусу в Ітонському коледжі. То був кінець травня 2010 року. Привітати королеву тоді прийшло багато людей.

Зазвичай, на таких заходах Єлизаветі II часто дарували букети квітів. І цей раз не став винятком. Але так вийшло, що букет, який королеві подарувала маленька дівчинка, монархиня випадково випустила з рук.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева нахилилася, щоб підняти букет, а її фрейліна одразу кинулася до неї на допомогу. Фотографи зазнімкували цей момент.

Ми також згадували, як із монархинею кілька разів відбувалися конфузи із сукнями. Але Єлизавета II завжди не видавала, що з її образом щось не так. В історію вона увійшла, як монархиня, яка правила 70 років і, яка завжди мала бездоганний вигляд.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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