Кумедний випадок: королева Єлизавета II та її дочка принцеса Анна одного разу з'явилися на публіці у схожих луках

Королева Єлизавета II все життя любила носити яскравий одяг. Її єдина дочка принцеса Анна рідко одягає на публічні заходи щось надмірно яскраве. Але траплялися випадки, що мати та дочка потрапляли у кумедні ситуації з луками.

Якось королева та її дочка принцеса відвідали кінні перегони, це було 1 червня 1988 року. На той момент Єлизаветі II було 62 роки, а принцесі Анні 37 років. Невідомо, чи спеціально домовилися королівські особи про вибір образів, але жовті ансамблі обох мали дуже кумедний вигляд, хоч і були різного крою. Капелюхи також були жовтими і трохи схожими, щоправда, на аксесуарі королеви була біла стрічка з квіткою.

А ось прикраси і Єлизавета, і Анна обрали тоді перлинні. На монархині було кольє з трьох ниток і сережки, а на грудях пришпилено перлинно-діамантову брошку з великим перлинним кулоном. Цю брошку королева успадкувала від своєї бабусі королеви Марії 1953 року.

Принцеса Анна одягла перлинний чокер та сережки з перлами. Навіть колір волосся в обох був однаковий.

Королева Єлизавета II та принцеса Анна / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, чому протягом усього життя королева Єлизавета II воліла носити яскраве вбрання. Про це розповіла її невістка графиня Софі Вессекська.

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