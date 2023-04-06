Кумедно жартував і не відмовився від джину: короля Чарльза в Йоркширі заскочили з чаркою

Ми вже розповідали, що вчора король Чарльз та королева Камілла відвідали фудкорт Talbot Yard під час візиту до Йоркширу.

Там із монархом сталася кумедна ситуація. Під час екскурсії виноробнею Чарльзу запропонували продегустувати кілька напоїв. Коментуючи екскурсію на заводі Rare Bird Distillery, король жартома сказав: "Немає нічого веселішого, ніж завод з виробництва джину!".

Король Чарльз / Фото: Associated Press

А коли монарху вручили чарку лондонського сухого джину він додав: "Я просто спробую крихітний ковток".

Після монарху намагалися вручити ще одну чарку з іншим смаком, але Чарльз був змушений відбутися жартами: "Зараз не зовсім підходящий час доби". Його дружина королева Камілла також відмовилася, коли їй дали можливість скуштувати домашній джин.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Натомість королева не відмовилася спробувати солодощі в магазині Флоріана Пуаро. І, як пише Express, була вражена якістю лимонного макаруну, а потім спробувала ще й морозиво з манго в кафе Groovy Moo. Королівська пара також відвідала пекарню Bluebird, яка постачає до магазинів, кафе та ресторанів регіону випічку.

Сьогодні, нагадаємо Чарльз та Камілла відвідали службу в Йоркському соборі.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

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