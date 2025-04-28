Кумедний жарт, який принц Вільям відпустив своєму тестеві під час весілля з Кейт Міддлтон: як він звучав

Весілля Кейт та Вільяма / © Associated Press

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Кейт граційно пройшла довгим проходом у Вестмінстерському абатстві повз ряди гостей і під руку зі своїм батьком Майклом, коли підійшла до вівтаря, на неї вже чекав принц Вільям. Тоді наречений несподівано відпустив жарт на адресу її батька Майкла Міддлтона:

«У нас має бути просто невеликий сімейний захід», — сказав Вільям своєму тестеві, написала Кеті Ніколл у своїй книжці 2013 року «Кейт: майбутня королева», цитує її слова Daily Mail.

Весілля Кейт і Вільяма Уельських / © Associated Press

Але це був зовсім не «маленький сімейний захід» — за повідомленнями, церемонію переглянули два мільярди людей по всьому світу, а в Вестмінстерському абатстві були присутні 1900 гостей.

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Нагадаємо, раніше ми показували вам розкішний знімок із весілля Кейт та Вільяма, який ви не бачили раніше.

Принц Вільям, принцеса Кейт і батько нареченої Майкл Міддлтон / © Getty Images

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press