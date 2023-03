Кумири, яких ніхто не бачив: 5 маловідомих фактів про гурт МЮСЛІ UA

Ми зібрали 5 маловідомих фактів про один із найуспішніших музичних проєктів 2022 року в Україні. Впевнені, що вас здивує ця інформація.

Хто ховається за масками?

МЮСЛІ UA ретельно приховують обличчя і не видають справжніх імен від початку заснування. Хоч як би не старалися, ви не знайдете жодного фото чи відео учасників гурту без масок, тому прихильникам музики МЮСЛІ залишається лише гадати.

Нещодавно мережею почали ширитися кілька цікавих теорій про те, хто ж може ховатися за масками популярних діджеїв. Серед найцікавіших версій - Олексій Дурнєв, Потап, Олег Винник чи навіть Олександр Поворознюк. Та жодних офіційних коментарів від самих МЮСЛІ UA ми поки не дочекалися.

Перші вірусні відео

Багато хто вперше дізнався про МЮСЛІ після виходу реміксу з емоційним інтерв'ю інгулецького "ПАПИ" Олександра Поворознюка - VOVA їBash їх Blyad'. Та насправді офіційний YouTube-канал Мюслі UA створили ще у 2018 році і їхні пародії на популярні пісні за участю українських політиків набирали мільйони вже понад 4 роки тому.

Мюслі Кличка

Перша назва YouTube-каналу Мюслі UA була ще загадковішою та навіть трохи скандальнішою - Мюслі Кличка. Більше того, серед контенту креаторів навіть була спеціальна рубрика NEWSLI KLICHKA, де ведучий з фейковим обличчям Віталія Кличка розповідав останні новини. Насправді, чимало іншого контенту на каналі також було пов'язано саме з мером Києва. То може там дійсно є якийсь зв'язок?

Борису Джонсону сподобався трек від Мюслі UA

Влітку 2022 року гурт випустив трек, який присвятив Борису Джонсону, на той час - прем'єр-міністру Великої Британії. Пісня одразу ж стала хітом – зокрема тому, що британський прем'єр користувався і користується великою популярністю серед українців.

Головним хуком треку стала реальна фразу Бориса - "Добрий день, everybody", яку МЮСЛІ використали для приспіву. Найцікавіше сталося пізніше. На одній із зустрічей з прем'єром, українські представники включили хітовий трек і улюбленець народу "Джонсонюк" у відповідь почав підбивати ритм ногою, а коли почув свою фразу "Добрий день, everybody" – голосно, щиро розсміявся, не приховуючи подиву.

Спільний трек Мюслі UA з Джо Байденом

Сьогодні, 17 березня, МЮСЛІ UA вкотре здивували слухачів колаборацією з президентом США. Ukraine is still independent and free. Саме це сказав Джо Байден про Україну. Ці слова і лягли у назву нового треку гурту, який зроблений на основі виступу президента у Польщі.

"Як би ворог нас не атакував, скільки б орків не приходило на наші землі, які б ракети вони не запускали і, чим би їх божевільний лідер нас не залякував, Україна і досі вільна та незалежна країна!"

