"Купіть собі сьогодні квіти": пес Патрон сфотографувався біля тюльпанів

Популярний пес-сапер продовжує тішити своїх фоловерів новими знімками.

Відомий пес Патрон опублікував в Instagram нове фото, на якому він зазнімкований без службового бронежилета на тлі клумби з тюльпанами.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Собака також закликав своїх підписників купувати квіти у дідусів і бабусь.

"Купіть собі сьогодні квіти! Іриси у якоїсь бабуськи чи дідусика :) А ще, скоро зацвіте жасмин, він так потрясно пахне! Буду радий, якщо покажете потім. Бо в мене щось міни і бомби, а хотілося би, щоб

вона носила квіти в волоссі

і ними грався він і ще вітер

здавалося давно вже дорослі

але кохали щиро мов діти", - написав Патрон, позначивши рядки із пісні фронтмена гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка.

Нагадаємо, пса Патрона нагородили престижною премією "Пальмовий пес", яка відбулася у межах Каннскього кінофестивалю.

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