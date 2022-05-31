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"Купіть собі сьогодні квіти": пес Патрон сфотографувався біля тюльпанів

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"Купіть собі сьогодні квіти": пес Патрон сфотографувався біля тюльпанів

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Популярний пес-сапер продовжує тішити своїх фоловерів новими знімками.

Відомий пес Патрон опублікував в Instagram нове фото, на якому він зазнімкований без службового бронежилета на тлі клумби з тюльпанами.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns / ©
Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Собака також закликав своїх підписників купувати квіти у дідусів і бабусь. 

"Купіть собі сьогодні квіти! Іриси у якоїсь бабуськи чи дідусика :) А ще, скоро зацвіте жасмин, він так потрясно пахне! Буду радий, якщо покажете потім. Бо в мене щось міни і бомби, а хотілося би, щоб
вона носила квіти в волоссі
і ними грався він і ще вітер
здавалося давно вже дорослі
але кохали щиро мов діти", - написав Патрон, позначивши рядки із пісні фронтмена гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка.

Нагадаємо, пса Патрона нагородили престижною премією "Пальмовий пес", яка відбулася у межах Каннскього кінофестивалю.

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