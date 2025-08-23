Купила новий будинок: колишня дружина Чарльза Спенсера показала, де житиме після розлучення з братом принцеси Діани

Чарльз Спенсер і Карен Спенсер / © Associated Press

Карен переїздить до нового будинку через рік після розлучення зі своїм чоловіком Чарльзом Спенсером, молодшим братом покійної принцеси Діани.

У своєму блогу в Instagram вона поділилася першими фотографіями території будинку. Коли вона була одружена з графом Спенсером, то жила в його родовому маєтку Елторп у Нортгемптонширі. Графиня Карен регулярно розповідала підписникам про історію цього заміського будинку, а також про те, як вона доглядала тварин, які також жили на його території.

Тепер Карен поділилася фотографіями місця, де невдовзі планує мешкати, показала розкішний сад. На знімках знято обідню зону на відкритому повітрі, повністю оформлену для заходу. На останньому знімку зображено кілька вуличних наметів на тлі заходу сонця.

Нещодавно Карен влаштувала вечірку на честь свого новосілля.

«Приголомшлива звістка: я купила будинок! Все офіційно, документи було підписано вчора. Це прекрасний і тихий будинок у чудовому Нортгемптонширі, оточений природою та чудовою спільнотою друзів», — написала жінка.

Хоча ми переїдемо лише у жовтні, продавець люб’язно дозволив мені провести там вечірку на честь літнього сонцестояння (це було ще у червні). Це було так чудово — розпочати першу з багатьох зустрічей із близькими», — повідомила Карен.

Нагадаємо, Карен та Чарльз Спенсер підтвердили, що вони розлучаються у квітні 2024 року, а через чотири місяці після підтвердження новини вона залишила Елторп. Граф продовжує ділитися знімками свого родового маєтку в Instagram.

Раніше ми розповідали, кому дістанеться у спадок цей маєток Спенсерів.