Купила сукню в обідню перерву: Мішель Обама розповіла, як вибрала своє весільне вбрання

Колишня перша леді США Мішель Обама згадала пам’ятний для себе день — весілля з Бараком Обамою.

Мішель та Барак Обами

Мішель і Барак Обами / © Getty Images

Вони познайомилася, коли працювали у юридичній фірмі Sidley Austin LLP, а одружилися 3 жовтня 1992 року. Мішель обрала для свята елегантну та просту сукню з відкритими плечима і бантом на попереку.

В інтерв’ю виданню Vogue Мішель трохи розказала про свій образ того дня:

Мішель і Барак Обами в день весілля / Фото: instagram.com/michelleobama

«Коли я вирішила вийти заміж, я подумала: піду-но швиденько подивлюся сукні, бо це ж треба зробити. Здається, я пішла в обідню перерву. Я пішла сама. Я тоді не думала, це зараз із цього роблять цілу подію і кличуть усіх підряд.

Я хотіла силует «пісочний годинник». Я знала, що хочу підкреслити декольте. У цієї сукні були рукави, які відстібалися. Наш перший танець був незабутній [під пісню] Nat King Cole. Щоразу, коли дивлюся на це фото, мене накривають емоції.

Я зовсім не нервувала. У мене не було жодних сумнівів. Я знала, що виходжу заміж за свого друга і за людину, якій можу довіряти».

Нагадаємо, також нещодавно Мішель Обама розповіла про свої блискучі чоботи, які стали «вірусними» 2018 року.

