Курив кальян і спілкувався: ексочільник Офісу президента та колишній чоловік переможниці "Холостяка" сходив на вечірку

Курив кальян і спілкувався: ексочільник Офісу президента та колишній чоловік переможниці "Холостяка" сходив на вечірку

Екс-глава Офісу президента України відпочив на паті у заміському комплексі.

Ексочільник Офісу президента України та колишній чоловік переможниці 11-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" Анни Богдан — Андрій Богдан - відвідав галасливу вечірку LUX FM CHERRY PARTY, яка відбулася у заміському комплексі NAVY, що під Києвом.

Вечірка CHERRY PARTY/Пресслужба

Богдан прийшов послухати виступи MONATIK, WELLBOY та спеціальну гостю – автора хіта Rampampam – Minelli.

Під час концерту, коли у фан-зоні яблуку не було де впасти, політик відпочивав у VIP-зоні за столиком. Він спостерігав за виступами артистів, курив кальян, спілкувався з друзями та щось роздивлявся у телефоні.

Андрій Богдан

Андрій Богдан

Одягнений він був у сірий светр, джинси та чорні кросівки.

Андрій Богдан

До речі, на вечірці також були помічені Жан Беленюк, Леся Нікітюк, KOLA, KRUTЬ, Олімпія Вайтмусташ та інші.

Нагадаємо, Ганна розповіла про шлюб із ексчоловіком Андрієм Богданом і назвала причину їхнього розлучення.

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