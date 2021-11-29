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Курив кальян і спілкувався: ексочільник Офісу президента та колишній чоловік переможниці "Холостяка" сходив на вечірку

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Курив кальян і спілкувався: ексочільник Офісу президента та колишній чоловік переможниці "Холостяка" сходив на вечірку

Вечірка CHERRY PARTY/Пресслужба

Екс-глава Офісу президента України відпочив на паті у заміському комплексі.

Ексочільник Офісу президента України та колишній чоловік переможниці 11-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" Анни БогданАндрій Богдан  - відвідав галасливу вечірку LUX FM CHERRY PARTY, яка відбулася у заміському комплексі NAVY, що під Києвом.

Вечірка CHERRY PARTY/Пресслужба / ©
Вечірка CHERRY PARTY/Пресслужба

Богдан прийшов послухати виступи MONATIK, WELLBOY та спеціальну гостю – автора хіта Rampampam – Minelli.

Під час концерту, коли у фан-зоні яблуку не було де впасти, політик відпочивав у VIP-зоні за столиком. Він спостерігав за виступами артистів, курив кальян, спілкувався з друзями та щось роздивлявся у телефоні.

Андрій Богдан / ©
Андрій Богдан
Андрій Богдан / ©
Андрій Богдан

Одягнений він був у сірий светр, джинси та чорні кросівки.

Андрій Богдан / ©
Андрій Богдан

До речі, на вечірці також були помічені Жан Беленюк, Леся Нікітюк, KOLA, KRUTЬ, Олімпія Вайтмусташ та інші.

Нагадаємо, Ганна розповіла про шлюб із ексчоловіком Андрієм Богданом і назвала причину їхнього розлучення.

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