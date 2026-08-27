Кузина принца Гаррі порушила мовчання з приводу повернення герцога та його родини до Великої Британії

Леді Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

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Передбачається, що після приземлення в Бірмінгемі сім'я вирушила до свого нового приватного будинку, що не належить королівській родині. Розташування цього будинку тримається в найсуворішій таємниці.

Одна з кузин принца Гаррі – леді Еліза Спенсер – дочка графа Чарльза Спенсера – рідного брата матері принца – принцеси Діани, прокоментувала його повернення додому.

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Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images

Виступаючи в середу ввечері на офіційній презентації свого бренду рожевого вина Lala V у магазині Hackstons у Найтсбріджі, леді Еліза Спенсер сказала, що повернення Гаррі до Великої Британії «дуже хвилююче».

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Леді Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

В інтерв'ю виданню The Mirror вона сказала: «Звичайно, це чудово! Ми дуже хотіли б знайти час, щоб побачитися», - сказала 34-річна модель, яка скоро виходить заміж.

Також леді Еліза сказала, що, можливо, поділиться порадами з виноробства з Меган Маркл, оскільки обидві жінки випустили власні рожеві вина.

Гаррі та Меган з дітьми Арчі та Лілі / © Instagram Меган Маркл

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