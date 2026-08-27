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Кузина принца Гаррі порушила мовчання з приводу повернення герцога та його родини до Великої Британії
Герцог та герцогиня Сассекські разом зі своїми дітьми, принцом Арчі та принцесою Лілібет, прилетіли вчора опівдні до аеропорту Бірмінгема із США на приватному літаку.
Передбачається, що після приземлення в Бірмінгемі сім'я вирушила до свого нового приватного будинку, що не належить королівській родині. Розташування цього будинку тримається в найсуворішій таємниці.
Одна з кузин принца Гаррі – леді Еліза Спенсер – дочка графа Чарльза Спенсера – рідного брата матері принца – принцеси Діани, прокоментувала його повернення додому.
Виступаючи в середу ввечері на офіційній презентації свого бренду рожевого вина Lala V у магазині Hackstons у Найтсбріджі, леді Еліза Спенсер сказала, що повернення Гаррі до Великої Британії «дуже хвилююче».
В інтерв'ю виданню The Mirror вона сказала: «Звичайно, це чудово! Ми дуже хотіли б знайти час, щоб побачитися», - сказала 34-річна модель, яка скоро виходить заміж.
Також леді Еліза сказала, що, можливо, поділиться порадами з виноробства з Меган Маркл, оскільки обидві жінки випустили власні рожеві вина.