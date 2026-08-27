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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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133
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Кузина принца Гаррі порушила мовчання з приводу повернення герцога та його родини до Великої Британії

Герцог та герцогиня Сассекські разом зі своїми дітьми, принцом Арчі та принцесою Лілібет, прилетіли вчора опівдні до аеропорту Бірмінгема із США на приватному літаку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Леді Еліза Спенсер

Леді Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Передбачається, що після приземлення в Бірмінгемі сім'я вирушила до свого нового приватного будинку, що не належить королівській родині. Розташування цього будинку тримається в найсуворішій таємниці.

Одна з кузин принца Гаррі – леді Еліза Спенсер – дочка графа Чарльза Спенсера – рідного брата матері принца – принцеси Діани, прокоментувала його повернення додому.

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images

Виступаючи в середу ввечері на офіційній презентації свого бренду рожевого вина Lala V у магазині Hackstons у Найтсбріджі, леді Еліза Спенсер сказала, що повернення Гаррі до Великої Британії «дуже хвилююче».

Леді Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Леді Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

В інтерв'ю виданню The Mirror вона сказала: «Звичайно, це чудово! Ми дуже хотіли б знайти час, щоб побачитися», - сказала 34-річна модель, яка скоро виходить заміж.

Також леді Еліза сказала, що, можливо, поділиться порадами з виноробства з Меган Маркл, оскільки обидві жінки випустили власні рожеві вина.

Гаррі та Меган з дітьми Арчі та Лілі / © Instagram Меган Маркл

Гаррі та Меган з дітьми Арчі та Лілі / © Instagram Меган Маркл

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