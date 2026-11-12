Кузини принца Вільяма - леді Амелія і леді Еліза Спенсери - в ефектних вечірніх луках відвідали церемонію

Леді Еліза та леді Амелія Спенсери / © Getty Images

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На церемонії відзначили відданих своїй справі професіоналів, які демонструють експертні знання та лідерські якості у справі збереження біорізноманіття Африки. Премію присуджує благодійна організація Tusk.

Сестри-близнючки леді Амелія та леді Еліза Спенсери одягнені у парні вечірні образи з ефектним металевим сяйвом. Амелія була у сукні-бюстьє без бретелів довжини максі. Воно виконане на прозорій нюдовій основі та багато розшите сріблясто-золотистими об'ємними аплікаціями з текстурою фольги та мережива. Взула дівчина світло-бежеві гостроносі туфлі-човники з прозорими вставками з боків. Також образ її доповнювала незвичайна каркасна сумка-скринька золотистого відтінку з жорсткою ручкою та довгі сережки-висячки у вухах.

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Леді Амелія та леді Еліза Спенсери / © Getty Images

Її сестра Еліза обрала сукню на широких бретелях із глибоким округлим вирізом довжини максі. Вбрання повністю вкрите розсипом золотистих паєток і бісеру з блискучою торочкою внизу. Пудрово-бежеві гостроносі туфлі з великими прямокутними пряжками із кристалів на мисці та темний металізований клатч завершували образ. На дівчині також був масивний золотий браслет на лівому зап'ясті та сережки-кільця середнього розміру. Обидві сестри доповнили свої вбрання однаковими зачісками — волосся гладко зачесане назад у акуратний низький пучок, а макіяж виконаний у природній бронзово-рожевій гамі.

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Принц Вільям - двоюрідний брат сестер Спенсер - також з'явився на церемонії, але без супроводу своєї дружини принцеси Уельської Кейт.

Принц Вільям / © Getty Images

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