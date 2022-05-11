Квартира принцеси Діани, де вона жила до заручин із Чарльзом, виставлена на продаж

Квартира принцеси Діани, де вона жила до заручин із Чарльзом, виставлена на продаж

Квартира принцеси Уельської Діани в Лондоні, де леді Ді жила ще до весілля з принцом Чарльзом, була виставлена на продаж за кругленьку суму.

Перш ніж одружитися зі спадкоємцем британського престолу Діана купила квартиру в Колехерн Корт. 1979 року, коли Діані було 18 років, майбутня принцеса Уельська використала 50 000 фунтів стерлінгів, успадкованих нею від своєї американської прабабусі, для покупки трикімнатної квартири в Колехерн Корт.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Поки вона жила в цьому будинку, Діана здавала свої вільні кімнати друзям, стягуючи з них по 18 фунтів стерлінгів на тиждень. Наразі квартира принцеси виставлена на продаж за 3,15 мільйона фунтів стерлінгів. За даними Telegraph, сучасні зручності в будівлі включають цілодобові послуги людини, яка носить валізи та систему відеоспостереження.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

Особняк в едвардіанському стилі в лондонському районі Південний Кенсінгтон вже мав хорошу репутацію на той час, коли сюди переїхала Діана, і був відомий як місце в місті, де дебютанти проводили свої холостяцькі роки, перш ніж вдало вийти заміж, як пише у своїй книжці "Принцеса Уельська, Хроніки Діани" авторка Тіна Браун.

Принцеса Діана і принц Чарльз у день заручин / Фото: Associated Press

Після того, як принц Чарльз освідчився Діані 1981 року, цей будинок став найвідомішою адресою в Британії, згадує королівський біограф Ендрю Мортон.

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