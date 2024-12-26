Квіти, подарунки та обійми: принцеса Кейт тепло спілкувалася з публікою в Сандрінгемі

Принцеса Уельська мала складний рік, оскільки вона проходила лікування після діагностованого раку, і публіка від самого ранку зібралася в маєтку Сандрінгем неподалік церкви Святої Марії Магланіни, щоб привітати принцесу.

Принц і принцеса Уельські у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Кейт була дуже доброзичлива з людьми, вона тиснула кожному руку. А з деякими навіть обіймалася. Шанувальники ж приносили їй квіти та інші подарунки.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Один шанувальник приїхав до Норфолка з Парижа, щоб вручити особливий подарунок принцесі Уельській. 29-річний Луї Бошан подарував принцесі шарф, пише express.co.uk:

"Вона була такою щирою і приземленою. Ми їхали всю дорогу, бо я знав, що вона буде тут. Люди можуть себе з нею ідентифікувати. У неї був важкий рік — їй треба знати, що її шанувальники все ще підтримують її".

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на початку 2024 року принцеса повідомила про свій діагноз — рак, через що їй довелося тимчасово відмовитися від королівських обов'язків і публічних появ, щоб зосередитися на лікуванні. У вересні Кейт оголосила, що її лікування сприятливо завершено.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

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