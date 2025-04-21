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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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97
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Квіткова тіара з історією: що відомо про прикрасу принцеси Данії Ізабелли

Тіара була виготовлена ​​в кінці XIX століття і передається в сім'ї з покоління в покоління.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Ізабелла

Принцеса Ізабелла

На честь 18-річчя принцеси Ізабелли королівський дім Данії опублікував святкові портрети дівчини, на яких вона позувала у неймовірній тіарі квіткового дизайну. Цю прикрасу Ізабеллі подарувала на день народження її бабуся королева Маргрет II.

Тіара не новинка і в королівській родині зберігається багато років. Вона була виготовлена ​​в кінці XIX століття, а її дизайн включає невеликі квіти, прикрашені бірюзою, перлами та діамантами. Основа виконана із золота. Ймовірно, квіти — це маргаритки, оскільки вони є національною квіткою Данії, а також означають ім’я кронпринцеси Швеції Маргарети, яку вдома ласкаво звали «Дейзі», що перекладається як «маргаритка». Саме їй спочатку належала прикраса.

Тіара є також так званим «бандо», оскільки вона відносно вузька і призначена для носіння майже горизонтально, як обруч для для волоссі.

Після смерті Маргарети 1920 року її дочка, принцеса Інгрід, отримала діадему як подарунок на конфірмацію і привезла її до Данії після свого шлюбу з майбутнім королем Фредеріком IX. Як і багато інших прикрас королівського дому, тіара має кілька функцій: її можна розібрати і використовувати як браслет.

Після смерті королеви Інгрід 2000 року тіару було передано її дочці, королеві Данії Маргреті II, яка носила її на різних офіційних заходах.

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