Квіткові брошки: королева Камілла знову одягла прикраси зі скриньки Єлизавети II

Учора Камілла головувала на службі у Вустерському соборі напередодні Великодня. Королева була цього дня в кремово-білому пальті від Fiona Clare, яке вона поєднувала з коричневим пухнастим капелюхом з широкими полями та бежевими високими чоботями на підборах.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

В руках у королеви була невелика сумка і вона одягла чорні шкіряні рукавички. Камілла зробила зачіску та макіяж, на комір пальта прикріпила дві квіткові брошки з кольорового каміння і одягла золоті сережки з діамантами.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

На королівській церемонії королева Камілла носила пару брошів Cartier із сапфірами та діамантами у вигляді квітів, що належали королеві Єлизаветі II. 1942 року король Георг VI купив одну з брошок у подарунок своїй дочці принцесі Єлизаветі, а 1945 року купив другу таку саму брошку, пише British Royal Jewels.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Покійна королева Єлизавета II нечасто носила цю пару брошок, особливо в останні десятиліття її правління, її невістка Камілла слідує цьому ж прикладу і продовжує традицію.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Днем раніше, нагадаємо, Камілла відвідала місто Шрусбері у графстві Шропшир, де з'явилася в елегантному аутфіті та з дуже цікавими брошками у вигляді комах, які також були з ювелірної скриньки її свекрухи.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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