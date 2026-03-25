Кидала у чоловіка взуття: як королева Єлизавета та принц Філіп посварилися під час туру Австралією

Ця пара прожила у шлюбі майже 74 роки і траплялося за цей час різне, навіть майже кінеметографічні сварки зі жбурлянням речей.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Королева Єлизавета II та принц Філіп / © Getty Images

Шлюб королеви Єлизавети II та принца Філіпа не був ідеальним, адже як будь-яка подружня пара вони сварились чи сперечались. Один із таких моментів з їхнього особистого життя описав у своїй книжці The Windsor Legacy: A Royal Dynasty of Secrets, Scandal and Survival письменник Роберт Джобсон.

За його словами, коли 7 березня 1954 року, коли пара була у Австралії, Філіп вибіг із котеджу, а Єлизавета вибігла за ним і спершу кинула в нього тенісну ракетку, а потім взуття. Однак вона помітила знімальну групу, яка стояла на вулиці схопила чоловіка, затягла всередину та глухо зачинила двері.

Королева Єлизавета II та принц Філіп в Австралії, 1954. / © Getty Images

Знімальна команда прибула того дня, щоб зробити постановочні кадри Єлизавети з коалами, натомість вони стали свідками сварки і просто «застигли».

Пізніше Єлизавета вийшла з котеджу, цього разу усміхалась. «Вибачте за маленьку перерву», — сказала вона. «Таке трапляється в кожному шлюбі. Що б ви хотіли, щоб я зробила?».

Королева Єлизавета II в Австралії, 1954. / © Associated Press

Однак цей момент все ж потрапив на плівку, та на щастя для королівської родини, звукооператор Лох Таунсенд спокійно проявив плівку та передав котушку панікуючому прес-секретарю королеви, який зітхнув із полегшенням. Але сам фільм The Queen in Australia, який робила знімальна команда про їхній тур, був успішним і показувався у кінотеатрах. Кадри сварки, звісно, у картину не увійшли.

