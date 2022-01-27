Lady in red: прессекретарка Байдена з'явилася на брифінгу у сукні-футлярі та жакеті

Lady in red: прессекретарка Байдена з'явилася на брифінгу у сукні-футлярі та жакеті

Джен Псакі в елегантному вбранні зустрілася із журналістами.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі виступила вчора, 26 січня, на пресбрифінгу у Білому домі, у Вашингтоні.

Цього разу Псакі обрала для себе образ lady in red. На ній була червона сукня-футляр і такого самого кольору приталений жакет зверху. На обличчя вона одягла темну маску, яку зняла перед виступом.

Джен Псакі / Associated Press

Джен, як завжди, зробила ідеально рівне укладання з боковим проділом і макіяж з кавовою помадою. Гігієнічний манікюр завершив діловий аутфіт речниці.

Джен Псакі / Associated Press

Джен Псакі / Associated Press

Раніше на пресбрифінгу пані Псакі з'являлася у сукні-футлярі фіолетового кольору з рукавами три чверті, яка чудово сиділа на її фігурі. У зоні декольте був пікантний виріз.

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