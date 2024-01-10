"Лакея" королеви Єлизавети II зловили на шахрайстві: що він зробив

Чоловік намагався обдурити громадськість за допомогою фальшивого аукціону, в якому виставив на продаж підроблену тростину королеви Єлизавети ІІ.

Шахрай видавав себе за лакея покійної королеви Єлизавети II, щоб продати на eBay тростину, яка, як він стверджував, належала королеві.

Дрю Маршалл прикинувся старшим лакеєм і намагався продати тростину, ціна якої досягла 540 фунтів стерлінгів, перш ніж він скасував продаж, дізнавшись, що за ним полює поліція, пише express.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Повідомляється, що чоловікові вдалося уникнути тюремного ув'язнення, але він був засуджений до 12-місячних громадських робіт. Також як штраф йому сказали виплатити суму в розмірі 114 фунтів стерлінгів і 500 фунтів стерлінгів судових витрат.

Пан Маршалл помилково заявив потенційним покупцям на eBay, що він був старшим лакеєм у Віндзорському замку, і сказав, що покійна королева використовувала цю тростину протягом кількох місяців, що передували її смерті, оскільки зазнавала труднощів з пересуванням. Пізніше в суді чоловік заявив, що це був просто невдалий жарт із його боку.

Королева Єлизавета II та її останнє фото, 6 вересня 2022 року / Фото: Getty Images

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