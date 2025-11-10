ТСН у соціальних мережах

Лаконічно, але зі смаком: Меган Маркл відвідала світський захід у чорній водолазці та спідниці-парео

Дружина принца Гаррі затьмарила всіх своїм елегантним вбранням і це було заслужено.

Юлія Каранковська
Меган Маркл і Серена Вільямс

Меган Маркл і Серена Вільямс / © Getty Images

Герцогиня Сассексая, яку більше знають під ім’ям Меган Маркл, показала, що не потрібна гламурна сукня, щоб мати елегантний і красивий вигляд. Меган з’явилася на галавечорі Baby2Baby 2025 у Голлівуді в чорній водолазці та довгій спідниці-парео, адже та була немов тканина, накинута на стегна.

Принц Гаррі, Серена Вільямс, Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гаррі, Серена Вільямс, Меган Маркл / © Getty Images

Також цей лаконічний лук герцогиня доповнила простою зачіскою із зібраним волоссям і золотими прикрасами — довгими сережками від Aquazzura і браслетом The Love від Cartier.

Також Меган доповнила вбрання милими оксамитовими босоніжками від бренду Aquazzura з великими бантиками спереду.

Меган Маркл і Серена Вільямс / © Getty Images

Меган Маркл і Серена Вільямс / © Getty Images

Принц Гаррі ж одягнув класичний костюм із сорочкою, а також прикріпив до лацкана піджака брошку у вигляді червоного маку — символа Дня пам’яті, який якраз у Великій Британії припав на той день. Попри те, що принц був на іншому континенті, він показав, що, як і його сім’я, вшанував загиблих солдатів.

