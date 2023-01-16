Лайфгак не спрацював: з королевою Єлизаветою II траплявся такий самий конфуз, як і з принцесою Кейт

Королева Єлизавета II завжди мала бездоганний вигляд. Навіть давала поради своїм родичам, як не сконфузиться на публіці.

Одного разу Її Величність порадила принцесі Уельській Кетрін один лайфгак, який використав її кравець для того, щоб уникнути такої неприємності, як здригання сукні поривом вітру.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

До вбрання королеви пришивались спеціальні маленькі грузики, які допомагали уникнути незручної ситуації. Однак не завжди це правило спрацьовувало навіть із Її Величністю.

Одного разу під час візиту до церкви на великодню службу, 27 березня 2016 року, королева Єлизавета II була заскочена фотографами біля каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Того дня погода саме видалася вітряною і жовта квіткова сукня королеви трохи піднялася догори. Чи то грузики до неї не були пришиті, чи їх пришили тільки до подолу пальта, невідомо, але саме верхній одяг тоді і врятував ситуацію. Поділ пальта практично не піднявся і допоміг монархині уникнути конфузу.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора ми розповідали, як одного разу Єлизавета II та її дочка принцеса Анна приїхали на кінні перегони практично в однакових луках.

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